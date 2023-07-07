Amasya'nın Merzifon ilçesinde bir kafenin mutfağında çıkan yangın söndürüldü

Amasya'nın Merzifon ilçesinde bulunan bir kafenin mutfağında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangın nedeniyle iş yerinde hasar meydana geldi.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde bir kafenin mutfağında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Cumhuriyet Caddesi'nde beş katlı binanın giriş katındaki kafenin mutfağında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Merzifon Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Yangın nedeniyle iş yerinde hasar oluştu.