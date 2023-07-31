Amasya'nın Merzifon ilçesinde bir evin bacasında çıkan yangın söndürüldü
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Hacıbalı Mahallesi Billur Sokak'ta Vayide Y'a ait 2 katlı ahşap evin bacasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, hasara neden oldu. Yangının ekmek pişirmek için yakılan sac ocağından çıktığı tahmin ediliyor.
Amasya'nın Merzifon ilçesinde bir evin bacasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Hacıbalı Mahallesi Billur Sokak'ta Vayide Y'a ait 2 katlı ahşap evin bacasında yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen Merzifon Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangını büyümeden söndürdü. Yangın, hasara neden oldu.
Öte yandan, yangının ekmek pişirmek için yakılan sac ocağından çıktığı tahmin ediliyor.
Kaynak: AA / Hülya Turan - Güncel