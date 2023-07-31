Amasya'nın Merzifon ilçesinde bir evin bacasında çıkan yangın söndürüldü

Hacıbalı Mahallesi Billur Sokak'ta Vayide Y'a ait 2 katlı ahşap evin bacasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, hasara neden oldu. Yangının ekmek pişirmek için yakılan sac ocağından çıktığı tahmin ediliyor.