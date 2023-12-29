Amasya'nın Merzifon ilçesinde bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Rüstem D. yönetimindeki otomobil, Merzifon-Gümüşhacıköy kara yolu 8. kilometrede kontrolden çıkarak bariyere çarptı. Kaza sonucunda sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Amasya'nın Merzifon ilçesinde bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Rüstem D. yönetimindeki 55 FT 909 plakalı otomobil, Merzifon- Gümüşhacıköy kara yolu 8. kilometrede kontrolden çıkarak bariyere çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Merzifon Belediyesi itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerince Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.