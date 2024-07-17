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Amasya'nın Merzifon ilçesinde 5 aranan kişi yakalandı

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Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan aranan 5 kişiyi yakaladı. Yakalanan kişiler arasında hırsızlık, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, tehdit suçu gibi suçlardan hapis cezası bulunanlar da yer alıyor. Firariler, adliyeye sevk edildi.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, çeşitli suçlardan aranan 5 kişi yakalandı.

Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda belirlenen adreslerde yapılan aramada, hırsızlık, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.Ü, İ.Y, R.E. ile tehdit suçundan aranan S.K. ve A.Y.'ı yakalandı.

Firariler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

Merzifon Amasya 3.Sayfa Güncel Haberler

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