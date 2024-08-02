Hamas Lideri İsmail Heniyye İçin Gıyabi Cenaze Namazı Kılındı

İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Amasya'nın Suluova ve Taşova ilçelerinde gıyabi cenaze namazı kılındı.

Suluova İlçe Müftüsü Sıtkı Kaya tarafından Heniyye için gıyabi cenaze namazı kıldırıldı.

Namazın ardından Heniyye ve İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için dua edildi.

Taşova

İlçe Müftüsü Ferhat Koçak tarafından Merkez Çarşı Camisi'nde Heniyye için gıyabi cenaze namazı kıldırıldı.

Namazın ardından ilçedeki sivil toplu temsilcileri adına Din Görevlileri Derneği Başkanı Elvan Keskin tarafından yapılan basın açıklamasında, İsrail'in saldırılarını kınadıklarını belirterek, "Kendi vatanlarında, kendi devletlerinin çatısı altında huzur içinde yaşayabilmek için Heniyye gibi yüz binlerce şehit veren Filistin halkına ve İslam ümmetine başsağlığı diliyoruz." ifadelerini kullandı.