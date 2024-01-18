Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde yoğun sis etkili oldu
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis, görüş mesafesini düşürdü. Sis, E-100 kara yolunda da etkisini gösterdi. Trafik ekipleri önlem aldı ve sürücüleri uyardı.
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde yoğun sis etkili oldu.
İlçede sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis, görüş mesafesini yer yer 40 metrenin altına düşürdü.
Sis, Samsun'u İstanbul'a bağlayan E-100 kara yolunda da etkisini gösterdi.
Trafik ekipleri, olumsuzluk yaşanmaması için bazı noktalarda önlem aldı.
Ekipler, sürücüleri sisin etkili olduğu bölgelerde dikkatli olmaları ve takip mesafesini korumaları konusunda uyardı.