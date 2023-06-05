Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde sel felaketi

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle 11 köyde, ev, ahır ve tarım arazilerinde hasar oluştu. İlçede devam eden sağanak nedeniyle Dumanlı, Pusacık, Çal, Sarayözü, Kiziroğlu, Köseler, Korkut, Koltuk, Bademli, Kağnıcı ve Kızık köylerinde sel baskını ve heyelan meydana geldi. Bazı ev ve ahırları su bastı, tarım arazilerinde zarar oluştu. Amasya Özel İdare Müdürlüğü ve Devlet Su İşlerine ait iş makineleri tarafından hasar gören yollarda ve tıkanan köprülerde temizlik çalışmaları devam ediyor. AK Parti Gümüşhacıköy İlçe Başkanı Ömer Civek, sel felaketinin yaşandığı ilk andan itibaren devletin tüm imkanlarıyla vatandaşların yanında olduğunu, temizleme faaliyetleri başta olmak üzere vatandaşlara destek olmak için tüm çalışmaların ivedilikle sürdüğünü söyledi.