Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde sağanak nedeniyle ev ve araziler su altında kaldı

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev, ahır ve arazileri su bastı. İlçede öğle saatlerinde başlayan yağış zaman zaman etkisini artırdı. Köseler, Kiziroğlu, Sarayözü, Dumanlı, Çal ve Pısacık köylerinde kuvvetli yağış sonrası derelerden taşan sular köydeki bazı ev, ahır ve arazilere doldu. Vatandaşlar ahırlardaki hayvanlarını güçlükle tahliye etti.

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev, ahır ve arazileri su bastı.

İlçede öğle saatlerinde başlayan yağış zaman zaman etkisini artırdı.

Köseler, Kiziroğlu, Sarayözü, Dumanlı, Çal ve Pısacık köylerinde kuvvetli yağış sonrası derelerden taşan sular köydeki bazı ev, ahır ve arazilere doldu. Vatandaşlar ahırlardaki hayvanlarını güçlükle tahliye etti.

Sarayözü Köyü Muhtarı Saniye Altun, sağanağın yaşamı olumsuz etkilediğini belirterek, "Kanalizasyon ve içme suyu hatları zarar gördü. 10 dakika içinde köyü sel bastı. Çok şükür can kaybımız yok tek tesellimiz bu" dedi.