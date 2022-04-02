Amasya'nın 158 yıllık Ramazan bandosu geleneği devam ediyor - Haberler

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Amasya'nın 158 yıllık Ramazan bandosu geleneği devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Murat Çelik - Güncel
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Amasya'nın 158 yıllık Ramazan bandosu geleneği devam ediyor Amasya'da Ramazan ayı boyunca tarihi Harşena Kalesi'ne çıkarak konser veren belediye bandosu, 158 yıllık geleneği bu yıl da devam ettirdi.

AMASYA (İHA) - Amasya'nın 158 yıllık Ramazan bandosu geleneği devam ediyor

AMASYA - Amasya'da Ramazan ayı boyunca tarihi Harşena Kalesi'ne çıkarak konser veren belediye bandosu, 158 yıllık geleneği bu yıl da devam ettirdi.

Üstü açık otobüsten çaldıkları şarkılar ve marşlarla kent merkezinden kaleye tırmanan bando ekibi, gelen istek parçalara da konserde yer verdi. Bando ekibinin seslendirdiği parçalar halkı da coşturuyor.

158 yıllık geleneği devam ettirdikleri için gururlu olduklarını belirten Bando Şefi Hakan Dinçer, "Bu yıl ilk istek parça olarak 'Mavi Boncuk' adlı şarkıyı çaldık. Bize telefonla mesaj atıp, sosyal medyadan hesabımızdan istek gönderebilirler" dedi.

Elektriğin olmadığı dönemlerde vatandaşlara iftar ve sahur vakitlerinin yaklaştığının bando ile vaktin dolduğunun ise top atışıyla duyurulduğunu anlatan Amasya Belediye Başkanı Sarı, bu geleneği yaşatmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Başkan Sarı, Amasya Valisi Mustafa Masatlı, AK Parti Milletvekilleri M. Levent Karahocagil ve Hasan Çilez ile birlikte Ramazan'ının ilk iftarında tarihi kaleye çıkıp konseri izledi.

Amasya'nın 158 yıllık Ramazan bandosu geleneği devam ediyor

Amasya'nın 158 yıllık Ramazan bandosu geleneği devam ediyor

Amasya'nın 158 yıllık Ramazan bandosu geleneği devam ediyor

İhlas Haber Ajansı / Murat Çelik - Güncel

Ramazan, Konser, Amasya, Güncel, Haberler

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