Amasya Müftüsü, İHL öğrencilerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı örnek gösterdi: "O bir imam hatipli" "Cumhurbaşkanımızdan daha güzel örnek var mı?" Amasya Müftüsü Durmuş Ayvaz, imam hatip liselerinde eğitim alan öğrencilere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı örnek gösterdi.

Amasya Müftüsü, İHL öğrencilerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı örnek gösterdi: "O bir imam hatipli"

"Cumhurbaşkanımızdan daha güzel örnek var mı?"

AMASYA - Amasya Müftüsü Durmuş Ayvaz, imam hatip liselerinde eğitim alan öğrencilere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı örnek gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da İHL mezunu olduğunu öğrencilere anlatan Müftü Ayvaz, "Farklı alanlarda memleketini, milletini, bayrağını, geçmişini, dinini, maneviyatını seven, temsil eden gençler olarak hizmet edeceksiniz. Bunun da en güzel örneği Cumhurbaşkanımız. Bugün Cumhurbaşkanımızdan daha güzel örnek var mı? O bir imam hatipli" dedi.

"İmam hatip sadece okul değil bir yaşam biçimidir"

Amasya Bülbül Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen programda sınavlardaki başarılarıyla dikkat çeken üç çocuğundan en büyüğü olan kızının imam hatip lisesinden mezun olup hukuk fakültesini kazandığına, iki oğlunun da lise ve ortaokul öğrenimini imam hatip okullarında sürdürdüğüne değinip özel okullardan aldığı teklifi geri çevirdiğini hatırlatan Durmuş Ayvaz, "Bizim bir yaşam biçimimiz var. Eğer bizim yavrularımız başarılıysa bu okullardan da Türkiye'nin en güzel üniversitelerine girer. Çünkü imam hatibin verdiği o ahlaki değerleri, kimliği, bilinci şuuru aynı değerde hiçbir okulun verecek olduğuna inanmıyorum. Çünkü imam hatip sadece okul değil bir yaşam biçimidir" diye konuştu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in de imam hatip okullarında eğitim aldıklarına işaret eden Ayvaz, "Demek ki, imam hatibe geldiğinizde sadece din dersi öğretmeni, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda müftü yardımcısı, Kur'an kursu öğretmeni, uzman olmuyorsunuz. Doktor da, avukat da, askeriyede de, emniyette de görev alabiliyorsunuz. Elhamdülillah ülkemizin her alanında hizmet etme imkanınız var. Dolayısıyla iş sizde bitiyor" şeklinde konuştu.

71 mezundan 30'u üniversite yolu tuttu

Bu yıl 108 öğrencinin 9. sınıfa başladığı Amasya Bülbül Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde öğrencilerin tanışması için düzenlenen programda öğrencilere yöresel yemeklerden ikram edildi. Geçen yıl 71 mezun verip 30'unun üniversite yolunu tuttuğu okulda katıldıkları yarışmalarda başarılarıyla dikkat çekenler ise ödüllendirildi. Hukuk fakültesini kazanan Şevval Civelek avukat, Süheybe Yıldırım ise hakim ya da savcı olmayı hedeflediğini söyledi. Okul müdürü Ahmet Eren'in davetlilere teşekkür ettiği programa Amasya Gençlik ve Spor Müdürü Haşim Murat Kılıç, Amasya Milli Eğitim Müdürlüğü'nden şube müdürü Alpaslan Kanar ile STK temsilcileri de katıldı.