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Amasya Milli Eğitim Müdürü Katipoğlu'ndan okul ziyareti

Amasya Milli Eğitim Müdürü Katipoğlu'ndan okul ziyareti
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Amasya Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, Taşova Yeşilırmak Şehit Ferhat Bolat İlkokulunu ziyaret etti.

Amasya Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, Taşova Yeşilırmak Şehit Ferhat Bolat İlkokulunu ziyaret etti.

Katipoğlu'na ziyaretinda Taşova İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tümer ve İl Milli Eğitim Şube Müdürü Bilal Baysal eşlik etti.

Öğrencileri sınıflarında ziyaret eden Katipoğlu, onlarla sohbet ederek istek ve taleplerini dinledi.

Katipoğlu, eğitim sürecinin aile içinde başladığını anlatarak, "Toplumu ve ülkesini inşa eden bir nesil yetiştirmeyi temel alan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'mizin verimli şekilde uygulanması konusunda çalışıyoruz. Velilerimizin bu süreçte daha etkin yer alması ve okul ile veli iş birliğini güçlendirmesi konusunda gerekli çalışmaları yapıyoruz." dedi.

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Kaynak: AA / Tevfik Öztürk - Güncel
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