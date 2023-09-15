Amasya Merzifon Havalimanı Ağustos Ayı İstatistikleri

Amasya Merzifon Havalimanı, ağustos ayında 11 bin 750 yolcu ağırladı. İç hat yolcu trafiği 11 bin 750 olarak gerçekleşti. Ağustos ayında uçak trafiği 86, yük trafiği ise 100 ton oldu. Yılın 8 ayında ise havalimanından 87 bin 390 yolcu hizmet aldı.