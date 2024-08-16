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Amasya Merzifon'da Yaz Kur'an Kursları Son Buldu

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Amasya'nın Merzifon ilçesinde, 2 bin 500 öğrencinin eğitim aldığı Yaz Kur'an kursları düzenlenen törenle sona erdi. Törene, ilçe kaymakamı, belediye başkan yardımcısı, jandarma komutanı ve öğrencilerin aileleri katıldı. Kaymakam, öğrencileri başarılarından dolayı tebrik etti.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, 2 bin 500 öğrencinin eğitim aldığı Yaz Kur'an kursları düzenlenen törenle sona erdi.

Sultaniye Medresesinde gerçekleştirilen kapanış törenine, Merzifon Kaymakamı Ahmet Karaaslan, Belediye Başkan Yardımcısı Remzi Hökelek, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Erbil Terbıyık, daire müdürleri, çocuklar ve aileleri katıldı.

Kaymakam Karaaslan, törende yaptığı konuşmada, başarılı bir eğitim sürecinin sona erdiğini belirterek, yaz Kur'an kurslarına katılım sağlayan öğrencileri tebrik etti.

Öğrencilerin kurs süresince gayret ve kararlılıkla çalıştığını dile getiren Karaaslan, "Her gün Kur'an'ın derinliklerine dalarak, hayatımıza kattığı güzellikleri öğrenmeye, anlamaya ve yaşamaya çalıştınız. Bu süreçte göstermiş olduğunuz azim ve özveri takdire şayandır. Kur'an'ın ilk emri olan oku emrini, hem kalplerinizle hem de zihinlerinizle yerine getirip, bu yolculukta birçok zorlukla mücadele ettiniz. Hepinizi bu başarılarınızdan dolayı tebrik ediyorum."ifadelerini kullandı.

Kur'an-ı Kerim okunan programda, dua edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Jandarma Merzifon amasya Eğitim Güncel Haberler

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