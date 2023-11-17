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Amasya Merzifon'da Kaçak Sigara Operasyonu: 1 Şüpheli Gözaltına Alındı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde yapılan bir istihbarat sonucunda, bir iş yerinde bandrolsüz tütün ve elektronik sigara satışı yapıldığı tespit edildi. Yapılan aramada, çeşitli markalarda 52 elektronik sigara, 40 paket bandrolsüz sigara, 280 dal içi doldurulmuş makaron, 52 elektronik sigara sıvısı ve 11 paket 250 gram tütün ele geçirildi. Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.