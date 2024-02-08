Amasya Merzifon'da Genel Emniyet ve Asayiş Uygulaması Gerçekleştirildi

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, polis ekiplerince genel emniyet ve asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

İlçede güvenlik tedbirlerini artıran İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 23 okul ve çevresi, 31 okul servisi, 6 internet kafe, 8 tekel bayi, 2 iddia bayi, 17 park, 18 metruk bina ile ilçenin giriş noktalarında trafik ve asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

Genel güvenlik ve asayişin sağlanması, aranan şahıs ve araçların yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen uygulamada, 184 kişinin GBT sorgulaması yapıldı. Trafik yönünden 41 araç kontrol edilirken, 2 sürücüye cezai işlem uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan eş zamanlı genel trafik ve asayiş uygulamalarının devam edeceği öğrenildi.