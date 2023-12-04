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Amasya Merzifon'da Genel Asayiş ve Trafik Uygulaması

4 Aralık 2023 16:59 Son Güncelleme: 17:00 Abone Ol

Amasya'nın Merzifon ilçesinde polis ekipleri, genel asayiş ve trafik uygulaması yaptı. İlçede güvenlik tedbirlerini artıran İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, park ve bahçeler ile ilçenin giriş noktalarında trafik ve asayiş uygulaması gerçekleştirdi. 71 kişinin GBT sorgulaması yapıldı ve 12 araç kontrol edildi. 4 sürücüye cezai işlem uygulandı ve 3 araç trafikten men edildi. Uygulamaların devam edeceği belirtildi.