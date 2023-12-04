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Amasya Merzifon'da Genel Asayiş ve Trafik Uygulaması

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Amasya'nın Merzifon ilçesinde polis ekipleri, genel asayiş ve trafik uygulaması yaptı. İlçede güvenlik tedbirlerini artıran İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, park ve bahçeler ile ilçenin giriş noktalarında trafik ve asayiş uygulaması gerçekleştirdi. 71 kişinin GBT sorgulaması yapıldı ve 12 araç kontrol edildi. 4 sürücüye cezai işlem uygulandı ve 3 araç trafikten men edildi. Uygulamaların devam edeceği belirtildi.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde polis ekipleri, genel asayiş ve trafik uygulaması yaptı.

İlçede güvenlik tedbirlerini artıran İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, park ve bahçeler ile ilçenin giriş noktalarında trafik ve asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

Genel güvenlik ve asayişin sağlanması, aranan şahıs ve araçların yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen uygulamada, 71 kişinin GBT sorgulaması yapıldı. Trafik yönünden 12 araç kontrol edilirken, muayenesiz, sigortasız ve alkollü araç kullanan 4 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Polis ekipleri, 3 aracı ise trafikten men etti.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan eş zamanlı genel trafik ve asayiş uygulamalarının devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

Hisarcık Merzifon Amasya Güvenlik Trafik 3. Sayfa Güncel Haberler

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