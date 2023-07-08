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Amasya Merzifon'da Apartman Dairesinde Yangın Çıktı

Amasya Merzifon'da Apartman Dairesinde Yangın Çıktı

Güncel Haberler

Amasya'nın Merzifon ilçesinde bulunan bir apartman dairesinde çıkan yangın, dairede hasara neden oldu. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın, hasara neden oldu.

Bahçelievler Mahallesi Çağla Sokak'ta üç katlı apartmanın en üst katında bulunan Serve A'ya ait dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanı fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangında, daire kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Hülya Turan - Güncel

Bahçelievler Mahallesi İtfaiye Amasya Güncel Haberler

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