Amasya Merzifon'da Apartman Dairesinde Yangın Çıktı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Mahsen Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın birinci katında Fehmiye D'ye ait dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü, evde hasar oluştu.