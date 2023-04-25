Amasya Maden Faciası Davasında 1 Saat Ara... Tekirdağ Baro Başkanı: "Yurttaşların Adalet İhtiyacını Tüm Gücümüzle Savunacağız"

Amasra’da 43 kişinin hayatını kaybettiği maden faciasına ilişkin davaya 1 saat ara verildi. Bartın 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce adliye koridorunda yapılan duruşmada söz alan Tekirdağ Baro Başkanı, Egemen Gürcün, “Mağdurlar önce maden ocağının kapısına vuruyor kendisini şimdi de adaletin tecelli edeceği mahkeme kapısını vurdu bugün. Bizler, avukatlar, yurttaşların, adalet ihtiyacını tüm gücümüzle dün olduğu gibi bugün de savunacağız” dedi.

GAYE ŞEYMA CAN

Amasra'da 43 kişinin hayatını kaybettiği maden faciasına ilişkin davaya 1 saat ara verildi. Bartın 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce adliye koridorunda yapılan duruşmada söz alan Tekirdağ Baro Başkanı, Egemen Gürcün, "Mağdurlar önce maden ocağının kapısına vuruyor kendisini şimdi de adaletin tecelli edeceği mahkeme kapısını vurdu bugün. Bizler, avukatlar, yurttaşların, adalet ihtiyacını tüm gücümüzle dün olduğu gibi bugün de savunacağız" dedi.

Bartın'ın Amasra ilçesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) ait maden ocağında 14 Ekim 2022 tarihinde meydana gelen ve 43 işçinin yaşamını yitirmesine neden olan grizu patlamasına ilişkin davanın sanıkları bugün Bartın 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak. Mahkemenin spor salonu talebinin Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından reddedilmesi sonucu adliye koridorunda yapılan duruşmaya tutuklu sanıklar Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir, İşletme Müdürü Selçuk Ekmekci, İş Güvenliği ve Eğitim Başmühendisi Volkan Soylu ve Başmühendis Mehmet Tural bağlı bulundukları cezaevinden getirilirken, diğer sanıklar ve taraf avukatları da duruşmada hazır bulundu. Kazada yaralananlar ve hayatını kaybedenlerin yakınları da duruşmaya katıldı. Tutuklu sanıklar duruşmanın yapıldığı koridora getirilirken kazada hayatını kaybedenlerin yakınları "Allah belanızı versin" diyerek tepki gösterdi. Kimlik tespitinin ardından yargılamaya başlandı.

AVUKATLAR KORİDORDA DURUŞMAYA TEPKİ GÖSTERDİ

Müşteki avukatları, adliye koridorunda duruşma yapılmasına tepki gösterdi. Avukatylar, bu koşullarda sağlıklı ve adil bir yargılamanın yapılamayacağını belirterek duruşmanın ertelenmesini talep etti. Müşteki avukatlarından Evren İşler, "Ben kolonlardan müvekkilimi göremiyorum. Böyle bir ortamda duruşmanın yapılamayacağı çok açık. Yargılamayı ertelemeyi istemiyoruz ama bu koşullarda bir yargılamanın yapılamayacağını düşünüyorum" dedi.

TEKİRDAĞ BARO BAŞKANI GÜRCÜN: MAĞDURLAR ADALETİN TECELLİ EDECEĞİ MAHKEME KAPISINA VURDU KENDİLERİNİ

İddianamenin okunmasının ardından mahkeme başkanı şehir dışından gelen baro başkanlarına söz verdi. İstanbul Barosu Başkanı Filiz Saraç, burada insan haklarının en kutsal olan yaşam hakkının söz konusu olduğunu belirterek davaya katılma talebinde bulundu.

Duruşmada söz alan Ankara Baro Başkanı Mustafa Köroğlu, "Ölümlerden ve ihmallerden sorumluların cezalandırılması insanlık için elzemdir. Ayrıca bulunduğumuz ortam açısından gerçeği toprağa gömerseniz, orada birikir ve patladığı an her şeyi havaya uçurur. Siz burada gerçeği bulmak zorundasınız" dedi.

Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün de "Ben Çorlu tren katliamını yaşamış biri olarak oradaki yargılamaları da bizzat başından sonra takip eden bir avukatım. Biliyorsunuz Çorlu'da da ihmaller sonrasında 25 vatandaşımızı kaybetmiştik. ve orada belirtilen müfettiş raporlarında facianın öncesinde de tespit edildiğini görüyoruz. Mağdurlar önce maden ocağının kapısına vuruyor kendisini şimdi de adaletin tecelli edeceği mahkeme kapısını vurdu bugün. Bizler, avukatlar, yurttaşların, adalet ihtiyacının tüm gücümüzle dün olduğu gibi bugün de savunacağız" diye konuştu.i.

Mahkeme duruşmaya 1 saat ara verdi.