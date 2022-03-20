Amasya, Kastamonu ve Sinop'ta eğitime kar engeli - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Amasya, Kastamonu ve Sinop'ta eğitime kar engeli

AA - Cihan Okur - Güncel
 - Güncelleme:
Amasya, Kastamonu ve Sinop'ta eğitime kar engeli

Amasya, Kastamonu ve Sinop'ta kar ve buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

KASTAMONU (AA) - Amasya, Kastamonu ve Sinop'ta kar ve buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Amasya Valiliğinden yapılan açıklamada, etkili olan kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelindeki okullarda taşımalı eğitim ve öğretimin 21 Mart Pazartesi günü tatil edildiği bildirildi.

Sinop'ta da Türkeli, Ayancık, Dikmen, Durağan, Gerze ve Erfelek ilçelerinde kar ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime yarın ara verildi.

Kastamonu'da ise Bozkurt, Şenpazar ve Küre ilçelerinde eğitim bir gün tatil edildi.

AA / Cihan Okur - Güncel

Kastamonu, Amasya, Sinop, kar, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title