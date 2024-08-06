Amasya İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından Nasrettin Hoca gösterisi düzenlendi

Amasya İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından yaz Kur'an kursu öğrencilerine yönelik "Nasrettin Hoca" gösterisi düzenlendi.

Hz. Ömer Camisi'nde düzenlenen etkinlikte, "Nasrettin Hoca" çocuklara fıkralarını anlattı.

Etkinliğe, İl Müftüsü Durmuş Ayvaz, İl Müftü Yardımcısı Yılmaz Özbakır, Şube Müdürü Abdullah Alçın, Gençlik koordinatörleri, cami görevlileri, çocuklar ve aileleri katıldı.

İl Müftüsü Ayvaz, etkinliklerin devam edeceğini belirterek, "Geleneksel kültürümüzün en önemli değerlerinden olan Nasrettin Hoca günümüzden yüzyıllarca önce ortaya çıkmış. İnsanları güldürürken düşündürmüş ve zaman zaman toplumsal bilinç oluşmasında öncü bir rol oynamıştır. Bu nedenle biz de yaz Kur'an kursunda okuyan öğrencilerimizi eğlendirmek ve vakitlerini iyi değerlendirmek açısından bu tür sosyal aktivitelere önem veriyoruz." dedi.

Müftü Ayvaz yaz tatili boyunca Kur'an kurslarına katılan öğrencilere ve ailelerine teşekkür etti.