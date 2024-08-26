Amasya İl Milli Eğitim Müdürü Başkanlığında Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi
Amasya İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu başkanlığında, Eğitim ve Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, yeni eğitim-öğretim yılı hazırlıkları ve idarecilerin faaliyetleri değerlendirildi.
Amasya İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu başkanlığında, Eğitim ve Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.
Toplantıya, Eğitim Müfettişleri Başkanı Mahmut Keskiner, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Ali Bahçıvan ve Abdullah Gürbüz, İl Milli Eğitim Şube Müdürleri Alparslan Kanar, Bedir Arslan, Bilal Baysal, Celalettin Kapusuz, Hayriye Tüfekci ve Uğur Başgül katıldı.
Yeni eğitim-öğretim yılı hazırlıkları kapsamında yapılan çalışmaların değerlendirildiği toplantıda, idareciler sorumlu oldukları birimlerin faaliyetleri hakkında İl Milli Eğitim Müdürü Katipoğlu'na bilgilendirmede bulundular.
Gerekli istişare, öneri ve değerlendirmelerin ardından toplantı sona erdi.