Üye Girişi
Haberler

Amasya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden Değerlendirme Toplantısı

Amasya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden Değerlendirme Toplantısı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya İl Milli Eğitim Müdürü Ali Katipoğlu, ilçe milli eğitim müdürleri ile 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin uygulanması ve eğitimdeki güncel çalışmalar hakkında istişarede bulundu.

Amasya İl Milli Eğitim Müdürü Ali Katipoğlu, ilçe milli eğitim müdürleri ile değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Suluova İl Milli Eğitim Müdürlüğündeki toplantıda Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin ilçelerde uygulanması, "Velivizyon Ailem" dizisinin velilere ulaştırılması, Bakanlık tarafından hayata geçirilen genel ve yönetmelikler, ilçelerde eğitim alanında yapılan çalışmalar ve hayata geçirilen uygulamalar değerlendirilerek, yapılması planlanan faaliyetler hakkında istişarede bulundu.

Toplantıya Göynücek İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulmuttalip Ziyagil, Gümüşhacıköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gültekin, Hamamözü Milli Eğitim Müdürü Erdal Gürgil, Merzifon Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yozgat, Suluova Milli Eğitim Müdürü Ahmet Davu, Taşova Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tümer ile İl Milli Eğitim Şube Müdürü Bilal Baysal katıldı.

Kaynak: AA / Murat Arslan - Güncel

Milli Eğitim Müdürlüğü Türkiye Yüzyılı Yerel Haberler Politika Eğitim Güncel amasya

Sinan Ateş davasında karar açıklandı! İşte verilen cezalar

Sinan Ateş davasında karar çıktı! İşte verilen cezalar

 Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş: Burada yapılan yargılamada ayakçılar yargılandı

Kararın ardından Sinan Ateş'in eşinden ilk açıklama

 Kararın açıklanmasına dakikalar kala Sinan Ateş'in ailesine saldırı

Kararın açıklanmasına dakikalar kala Sinan Ateş'in ailesine saldırı
İsrail, Lübnan'ın güneyindeki 24 beldeye saldıracağını duyurdu

Vuracakları 24 noktayı açıklayıp "Hayatınız için kaçın" dediler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ASKİ Ankara su kesintisi! 2-3 Ekim Çankaya, Beypazarı, Polatlı su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 2-3 Ekim Karşıyaka, Menemen, Bornova su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KOSKİ Konya su kesintisi! 2-3 Ekim Karatay, Akşehir, Beyşehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Sandık Kokusu CANLI izle! Show TV Sandık Kokusu 29. Bölüm CANLI izleme linki! Adana ASKİ su kesintisi! 2-3 Ekim Yüreğir, Ceyhan, Karataş su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şehitkamil, İslahiye, Araban 2-3 Ekim Ağustos GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Başakşehir Rapid Wien maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Başakşehir Rapid Wien golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Taş Kağıt Makas CANLI izle! 2 Ekim Çarşamba KANAL D Taş Kağıt Makas 17. bölüm CANLI izleme linki! Taş Kağıt Makas SON BÖLÜM izle! MasterChef eleme adayları kim? 2 Ekim Çarşamba bugün kim potaya gitti? Çarşamba hangi diziler var? 2 Ekim Çarşamba TV'de bu akşamki diziler MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 2 Ekim Çarşamba bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı?
title