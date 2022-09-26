Amasya haberleri | Taşova'dan kısa kısa

Taşova ilçesinde 26 Eylül Dil Bayramı kutlandı.

Şehit İdris Bolat Anadolu Lisesi'nde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programda Kaymakam Ahmet Gökcecik, dünyanın sayılı dilleri arasında yer alan kadim dilin Türkçe olduğunu belirtti.

Gökcecik, "Binlerce yıllık tarihi ile Türk dili, milli kültürümüzün ortak ifade aracıdır. Dilimize sahip çıkmanın, geçmişimize ve kültürümüze sahip çıkmak olduğu bilincini milletimizin tüm fertlerine küçük yaşlardan itibaren kazandırabilmeliyiz. Özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizin Türkçenin doğru kullanımı konusunda bilinçlendirilmesi, günlük hayatta kullandıkları Türkçe kelime dağarcığının artırılması dilimizin korunması ve geliştirilmesi açısından çok önemlidir." dedi.

Program öğrencilerin şiirler okuması ve gösterileri ile sona erdi.

Programa, Kaymakam Gökcecik ile birlikte Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tümer, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Öğrencilerden itfaiyecilere ziyaret

Taşova ilçesinde öğrenciler İtfaiye Haftası dolayısı ile Taşova Belediyesi İtfaiye Amirliğini ziyaret etti.

İtfaiyecileri ziyaret eden Şehit Ferhat Bolat İlkokulu öğrencilerine, İtfaiye Amiri Hüseyin Yılmaz, itfaiye ekiplerinin çalışmaları hakkında bilgiler verildi.

Öğrencilere uygulamalı olarak yangın söndürme cihazının nasıl kullanılacağı da anlatıldı.

Programa, Kaymakam Ahmet Gökcecik, Belediye Başkanı Bayram Öztürk katıldı.