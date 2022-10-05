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Amasya haberleri... Taşova'da OSB bilgilendirme toplantısı düzenlendi

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Amasya haberleri... Taşova'da OSB bilgilendirme toplantısı düzenlendi

Edinilen Amasya haberine göre Taşova ilçesinde kurulma aşamasında olan Organize Sanayi Bölgesi (OSB) hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Taşova ilçesinde kurulma aşamasında olan Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ) hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Öğretmenevinde düzenlenen toplantıda Belediye Başkanı Bayram Öztürk, Taşova'nın kurtuluşunun, kurulacak olan OSB ile gerçekleşeceğini söyledi.

Taşova OSB'nin hem istihdama hem de ülke ekonomisine katkı sağlayacağını vurgulayan Öztürk, "Taşova ilçemizin en önemli dertlerinden biri istihdamdır. Bu sorunun giderilmesi için yaklaşık 2 yıl önce ilçemize bir OSB kurulması için çalışmalara başladık ve bunun sonucunda Sanayi Bakanlığı 363 sicil numarası ile Taşova OSB'yi onayladı. İmar ve altyapı çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Toplantı, katılımcıların görüş ve önerilerini aktarmasıyla sona erdi.

Toplantıya Kaymakam Ahmet Gökcecik ile sivil toplum kuruluşlarının temcilcileri ve esnaf katıldı.

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Kaynak: AA / Tevfik Öztürk - Güncel

Organize Sanayi Bölgesi İsmail Bayram OSB Güncel Haberler

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