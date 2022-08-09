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Amasya haberleri! Amasya'dan kısa kısa

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Amasya haberleri! Amasya'dan kısa kısa

Amasya haberler: Amasya'nın Gümüşhacıköy İlçesine atanan Cumhuriyet Savcısı ???????Cihad Atabaş ve Hakim Cemal Yayla görevine başladı.

Amasya'nın Gümüşhacıköy İlçesine atanan Cumhuriyet Savcısı ???????Cihad Atabaş ve Hakim Cemal Yayla görevine başladı.

2022 Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Kararnamesiyle, Gümüşhacıköy ilçesine atanan Atabaş, 2017 yılında İzmir 9 Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduğunu söyledi.

Adana Hakimi iken Gümüşhacıköy'e atandığını belirten Hakim Yayla, Gümüşhacıköy'e atanmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Taşova'da muhtarlar toplantısı

Taşova ilçesinde Kaymakam Ahmet Gökcecik başkanlığında ağustos ayı muhtarlar toplantısı yapıldı.

Müftülük Salonu'nda yapılan toplantıda konuşan Gökcecik, muhtarların devletin köylerdeki temsilcileri olduğunu söyledi.

Taşova'nın tüm köylerine imkanlar ölçüsünde en iyi hizmeti götürmeyi hedeflediklerini ifade eden Gökcecik, şunları kaydetti:

"Tüm insanlarımızın ister ilçe merkezinde isterse köyde yaşasın en iyi hizmeti alması ve rahat bir hayat sürmesi için imkanlarımız ölçüsünde her vatandaşımıza hizmet götürmek için mücadele ediyoruz. Köylerimizin ihtiyaçlarını gidermek için tüm muhtarlarımız ile birlikte 7 gün 24 saat görevimizin başındayız." diye konuştu.

???????Toplantı, muhtarların talep ve isteklerini iletmeleri ile sona erdi.

AA / Murat Demirci - Güncel

Cumhuriyet Savcısı Gümüşhacıköy Amasya Hakim Güncel Haberler

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