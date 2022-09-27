Son dakika haber! Yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi
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Son dakika gündem haberi: Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Camikebir Mahallesi'nde Ayşe Bölükbaş'a ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Evden dumanların yükseldiğini görenler, itfaiyeye bildirdi. Yangın, Gümüşhacıköy Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.
Yangında evde büyük çaplı hasar meydana geldi.
Kaynak: AA / Murat Demirci - Güncel