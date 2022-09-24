Amasya haberleri | Amasya'da uyuşturucu operasyonunda bir zanlı tutuklandı Güncel Haberler Edinilen Amasya haberine göre Amasya'nın Merzifon ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Amasya'nın Merzifon ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticaretini ve kullanımını önlemeye yönelik çalışma yürüttü. Buğdaylı Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurulan otomobilde yapılan aramada 47,78 gram sentetik uyuşturucu, 74,70 gram esrar, 48 uyuşturucu hap ve 10 tabanca fişeği ele geçirildi. Polis, araçtaki E.G'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Güncel Kaynak: AA / Hülya Turan Hisarcık Merzifon Amasya Güncel Haberler

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