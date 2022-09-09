Amasya haberi: Merzifon'da okul güvenliği toplantısı yapıldı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde yeni eğitim öğretim yılı öncesi okul güvenliği toplantısı yapıldı.

Kaymakam Ali Güldoğan başkanlığında Akif Gülle Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda, ilçe genelindeki okullarda güvenli ortamın sağlanmasına yönelik önleyici ve koruyucu tedbirlerin artırılması ele alındı.

Taşımalı eğitim, öğrencilerin güvenliği, okul kantinleri ve servis denetimleri gibi konuların görüşüldüğü toplantıda İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yozgat, alınacak tedbirler hakkında bilgi verdi.

Güldoğan, burada yaptığı konuşmada, yeni eğitim öğretim sezonunda öğrencilerin huzurlu ortamda eğitim görmeleri için okul içlerinde ve çevrelerinde gereken her türlü tedbirin alınacağını söyledi.

Güldoğan, "Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimiz için pazartesi günü başlayacak eğitim ve öğretim yılının hayırlı olmasını diliyorum. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın gerek okul çevrelerinde ve gerekse okul dışı ortamlarda güvende olmaları için çalışıyoruz." dedi.

Toplantıya İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Erbil Terbıyık ile daire müdürleri, mahalle ve köy muhtarları katıldı.