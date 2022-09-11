Amasya haberi! Merzifon'da Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası düzenlendi

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, "Kulüpler Arası Akıl ve Zeka Oyunları Dostluk Turnuvası" düzenlendi.

Merzifon Akıl ve Zeka Oyunları Spor Kulübü Derneği'nce düzenlenen turnuvaya, Nevşehir, Ankara, Kayseri, Amasya, Taşova ve Merzifon'dan 120 öğrenci katıldı.

Turnuvada, mangala, pentago, kulami, reversi oyunlarında öğrenciler mücadele etti.

Merzifon Akıl ve Zeka Oyunları Spor Kulübü Derneği Başkanı Sadık Arslan, turnuva öncesi yaptığı konuşmada, kaybedeni olmayan bir etkinlik gerçekleştirdiklerini söyledi.

İlçede birbirinden farklı alanlarda etkinlikler düzenlediklerini, öğrencilerin azminin kendilerine mutluluk verdiğini dile getiren Arslan, "Geçen ay Kayseri'de yapılan kulüpler arası Türkiye Şampiyonası'nda Merzifon olarak Türkiye birincisi olmuştuk. Bugün de ilçemizde dostluk turnuvasını gerçekleştiriyoruz. Turnuvaya katılan yürekli yarışmacı öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Bu turnuvanın en güzel yanı kaybedeninin olmaması." diye konuştu.

Turnuvada, Merzifon Akıl ve Zeka Oyunları Spor Kulübü birinci, Nevşehir Belediyesi Akıl ve Zeka Oyunları Spor Kulübü ikinci, Taşova Akıl Küpü Zeka Oyunları Kulübü üçüncü oldu.