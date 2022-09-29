Üye Girişi
Haberi Paylaş

Amasya haberi! Hamamözü'nde muhtarlar toplantısı yapıldı

Güncel Haberler

Amasya haberi! Hamamözü'nde muhtarlar toplantısı yapıldı

Amasya haberlerine göre ??????? Amasya'nın Hamamözü ilçesinde Kaymakam Abdullah Emre Özefe başkanlığında muhtarlar toplantısı yapıldı.

??????? Amasya'nın Hamamözü ilçesinde Kaymakam Abdullah Emre Özefe başkanlığında muhtarlar toplantısı yapıldı.

Kaymakamlık konferans salonunda düzenlenen toplantıya, mahalle ve köy muhtarları katıldı.

İlçe ve köylerdeki çalışmalar hakkında muhtarlardan bilgi alan Özefe, istek ve taleplerini dinledi.

Kış öncesi yapılan hazırlıklar ile köy yollarının bakım ve onarımının da görüşüldüğü toplantıya Emniyet Amiri Özkan Şener ve İlçe Jandarma Komutan Vekili Kıdemli Başçavuş Murat Erdoğan da katıldı.

Kaynak: AA / Murat Demirci - Güncel

Abdullah Emre Kaymakamlık Hamamözü Amasya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title