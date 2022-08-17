Amasya haberi! Amasya Valisi Masatlı, Hamamözü'nde muhtarlarla bir araya geldi

Edinilen Amasya haberine göre Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Hamamözü ilçesinde mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya geldi.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Hamamözü ilçesinde mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya geldi.

Hamamözü Kaymakamlığında gerçekleştirilen toplantıda muhtarlar, köy ve mahallerindeki sorunları dile getirirken, sorunların çözümü için Vali Masatlı ve ilgili kurum müdürleri talepleri not aldı.

Masatlı, toplantıda yaptığı konuşmada, merkezi ve yerel yönetimler olarak en iyi hizmeti vermek, güçlü bir Türkiye, güçlü bir Amasya ve Hamamözü oluşması için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini söyledi.

Muhtarların köy ve mahallelerinde devleti temsilen görev yaptıklarına işaret eden Masatlı, yapılan ve planlanan hizmetleri değerlendirmek için muhtarlarla istişare halinde olduklarını belirtti.

Devletin tüm birimlerinin koordinasyon içinde çalıştığını, kamu kaynaklarını en etkin ve verimli şekilde kullanmaya gayret gösterdiğini vurgulayan Masatlı, şunları kaydetti:

"Bildiğiniz gibi 2018 yılından itibaren ülkemiz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile yönetilmektedir. Bu sistem halkımıza hizmeti merkeze alan ve ağır bürokrasiyi ortadan kaldıran bir sistemdir ve halkımızın talep ve önerilerini ön planda tutan, vatandaşlarımızın kamu hizmetlerine ilişkin görüş ve önerilerine önem veren bir yönetim modelidir. Bizlerin buradaki temel amacı da muhtarlarımızı yerinde dinleyerek, vatandaşlarımızın sorunlarını çözüme kavuşturmak ve memnuniyetlerini en üst düzeye çıkartmaktır."

Toplantıda, Hamamözü Kaymakamı Okan Dağlı, Hamamözü Belediye Başkanı Fatih Bayrakdar, İl Genel Meclis Üyeleri ve Amasya'da faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşlarının idarecileri yer aldı.