Kuyumcuyu silah tehdidiyle soyan zanlı yakalandı Güncel Haberler Olay yeri inceleme aracından görüntü Zanlının Hacıyahya Mahallesi'ndeki evinde yakalanması Zanlının polis aracına bindirilmesi Amasya'da kuyumcuyu silah tehdidiyle soyan zanlı yakalandı AMASYA - Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde silah tehdidiyle kuyumcuyu soyan şüpheli gözaltına alındı. Olay yeri inceleme aracından görüntü Zanlının Hacıyahya Mahallesi'ndeki evinde yakalanması Zanlının polis aracına bindirilmesi Amasya'da kuyumcuyu silah tehdidiyle soyan zanlı yakalandı AMASYA - Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde silah tehdidiyle kuyumcuyu soyan şüpheli gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan bir kuyumcuya giren M.A.A. (22), iş yeri sahibi Dursun H'yi tabancayla tehdit ederek altınları vermesini istedi. Zanlı, kuyumcudan bir miktar altın alıp kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kimliğini belirledikleri M.A.A'yı Hacıyahya Mahallesi'ndeki evinde yakaladı. Zanlının, emniyetteki işlemleri sürüyor. Güncel Kaynak: AA / Murat Demirci Gümüşhacıköy Amasya Güncel Haberler

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