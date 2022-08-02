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Amasya haberi | Amasya'da kamyonetin altında kalan çocuk öldü

Amasya haberi | Amasya'da kamyonetin altında kalan çocuk öldü

Amasya haberine göre Amasya'nın Göynücek ilçesinde kamyonetin altında kalan 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

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Amasya'nın Göynücek ilçesinde kamyonetin altında kalan 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Damlaçimen köyünde, U.Y. idaresindeki, saman yüklü kamyonet, yokuşta kaydı. Bu sırada kamyonette olan ve kapıdan düşen E.Y. (4), aracın altında kaldı.

Kamyonet, istinat duvarına çarparak durabildi.

Aracın altında sürüklenen küçük çocuk kaza yerinde hayatını kaybetti.

AA / Cihan Okur - Güncel

Göynücek Amasya Güncel Haberler

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