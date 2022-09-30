Amasya haberi... Amasya'da çiftçi bilgilendirme toplantısı düzenlendi

? Amasya Tarım ve Orman Müdürlüğünce çiftçilere yönelik Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Şehit İdris Bolat Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, Amasya Tarım ve Orman Müdürü Hayrullah Göktekin, ÇKS ile ilgili atılan yeni adımlar hakkında çiftçilere bilgiler verdi.

Çiftçilere ÇKS kayıtlarını yaptırmaları için son tarihinin 31 Aralık olduğunu hatırlatan Göktekin, "Çiftçilerimiz üretim bilgilerinin değişikliklerini, üretim yılının şubat ayı içerisinde e-Devlet sistemi üzerinden yapabileceklerdir. ÇKS'ye sadece ilk defa kayıt olacak çiftçilerden kanunen bağlı oldukları ziraat odalarının herhangi birinden almış olduğu çiftçi belgesi istenecektir. Başvuru formlarındaki muhtar ve aza imzaları kaldırılmış olup, yalnızca çiftçi imzası yeterli olacaktır. Yapılan değişikliklerin tüm üreticilerimize kolaylık sağlamasını diler, bereketli bir sezon geçirmelerini temenni ederim." ifadelerini kullandı.

Toplantıya köy muhtarları, banka ve ziraat odalarının temsilcileri ile çiftçiler katıldı.