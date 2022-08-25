Amasya haber... Taşova'da ilçe güvenlik toplantısı yapıldı

Taşova ilçesinde Kaymakam Ahmet Gökcecik başkanlığında ilçe güvenlik toplantısı yapıldı.

İlçe Müftüğünde düzenlenen toplantıda konuşan Kaymakam Gökcecik, ilçede yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliği için tüm tedbirleri aldıklarını, almaya da devam ettiklerini söyledi.

Gökcecik, ilçeyle ilgili alınacak güvenlik kararlarında STK temsilcilerinin, muhtarların ve vatandaşların da fikir ve görüşlerinin olmasını istediklerini kaydetti.

Toplantıda İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Milli Eğitim Müdürlüğünce sorumluluk alanlarıyla ilgili sunum yapıldı.

Toplantıya Belediye Başkanı Bayram Öztürk, STK temsilcileri, mahalle muhtarları, okul müdürleri ve okul aile birliği başkanları katıldı.

???????