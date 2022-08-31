Amasya haber | Kılıçdaroğlu: 'Bu Akşam Amasya'nın Gençleri ile Birlikteydim. Allah Bu Birlikteliği Korusun'

Gelen Amasya haberine göre Amasya’da bir kafede gençlerle bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Ülkemizin her karışına ayak basarak, farklı yaşam tarzlarına sahip gençlerimizin nasıl barışmayı başardıklarını ve buradan biz siyasilerin alması gereken dersleri anlatacağım. Bu akşam Amasya’nın gençleri ile birlikteydim. Allah bu birlikteliği korusun” dedi.

Amasya'da bir kafede gençlerle bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Ülkemizin her karışına ayak basarak, farklı yaşam tarzlarına sahip gençlerimizin nasıl barışmayı başardıklarını ve buradan biz siyasilerin alması gereken dersleri anlatacağım. Bu akşam Amasya'nın gençleri ile birlikteydim. Allah bu birlikteliği korusun" dedi.

Kanaat Önderleri ile yapacağı program kapsamında Amasya'ya gelen CHP Lideri Kılıçdaroğlu, programı sonrası bir kafede gençlerle bir araya geldi. Gençlerin sorunlarını ve taleplerini dinleyen Kılıçdaroğlu, buluşmaya dair fotoğrafları ve özçekim yaptığı fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak şu mesajı yayınladı.

"Ülkemizin her karışına ayak basarak, farklı yaşam tarzlarına sahip gençlerimizin nasıl barışmayı başardıklarını ve buradan biz siyasilerin alması gereken dersleri anlatacağım. Bu akşam Amasya'nın gençleri ile birlikteydim. Allah bu birlikteliği korusun"