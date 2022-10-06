Amasya haber | Amasya Valisi Masatlı, Halk Günü Toplantısı'nda vatandaşları dinledi

Amasya haberler... Amasya Valisi Mustafa Masatlı, sorun, şikayet ve taleplerini iletmek isteyen vatandaşlar için düzenlediği Halk Günü toplantılarını sürdürüyor.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, sorun, şikayet ve taleplerini iletmek isteyen vatandaşlar için düzenlediği Halk Günü toplantılarını sürdürüyor.

Ekim ayı halk günü toplantısı, Vali Masatlı başkanlığında 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirildi. Kurum müdürlerinin de katıldığı toplantıda vatandaşlar tarafından iletilen sorun, şikayet ve talepler ele alındı.

Masatlı, halk günlerinde vatandaşlarla yakından tanışma fırsatı bulduklarını ve sohbet etiklerini anlattı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin insana hizmeti merkeze alan bir yönetim şekli olduğunu vurgulayan Masatlı, bu kapsamda her ay vatandaşlarla düzenli olarak bir araya gelindiğini, ilettikleri öneri, sorun ve taleplerin çözülmesi noktasında tüm kamu kurumlarının özveriyle çalıştığını ifade etti.

Masatlı, daha sonra vatandaşların şikayet ve talepleri ilgili kurum amirleriyle değerlendirme yaptı.