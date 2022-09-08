Amasya haber | Amasya'da yanan ahırdaki 7 büyükbaş hayvan telef oldu Güncel Haberler Amasya haberine göre Amasya'nın Merzifon ilçesinde yanan ahırda 7 büyükbaş hayvan telef oldu. Amasya'nın Merzifon ilçesinde yanan ahırda 7 büyükbaş hayvan telef oldu. Çobanören köyünde Hasan ve Tahsin Çoban'a ait ahırda belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, üst kattaki eve de sıçradı. Yangına müdahale eden Merzifon Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, 3 saatlik çalışma sonucu alevleri söndürdü. Yangın sonucu ahırdaki 7 büyükbaş hayvan telef oldu, ahır ve ev kullanılamaz hale geldi, yaklaşık 750 saman balyası da zarar gördü. Güncel Kaynak: AA / Hülya Turan Amasya Güncel Haberler

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