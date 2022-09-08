Üye Girişi
Haberi Paylaş

Amasya haber | Amasya'da yanan ahırdaki 7 büyükbaş hayvan telef oldu

Güncel Haberler

Amasya haber | Amasya'da yanan ahırdaki 7 büyükbaş hayvan telef oldu

Amasya haberine göre Amasya'nın Merzifon ilçesinde yanan ahırda 7 büyükbaş hayvan telef oldu.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde yanan ahırda 7 büyükbaş hayvan telef oldu.

Çobanören köyünde Hasan ve Tahsin Çoban'a ait ahırda belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, üst kattaki eve de sıçradı.

Yangına müdahale eden Merzifon Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, 3 saatlik çalışma sonucu alevleri söndürdü.

Yangın sonucu ahırdaki 7 büyükbaş hayvan telef oldu, ahır ve ev kullanılamaz hale geldi, yaklaşık 750 saman balyası da zarar gördü.

Kaynak: AA / Hülya Turan - Güncel

Amasya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title