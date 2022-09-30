Amasya haber: Amasya'da trafikte yüksek sesle müzik dinleyen 8 sürücüye para cezası
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Amasya haberi: Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde polis, 8 sürücüye trafikte yüksek sesle müzik dinledikleri gerekçesiyle para cezası uyguladı.
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde polis, 8 sürücüye trafikte yüksek sesle müzik dinledikleri gerekçesiyle para cezası uyguladı.
Gümüşhacıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Kredi Yurtlar Kurumu önünde yapılan uygulamada 21 araç ve 48 kişi sorgulandı.
Uygulama sırasında 8 araç sürücüsüne trafikte yüksek sesle müzik dinlemek, 2 araç sürücüsüne ehliyetsiz, 1 kişiye de alkollü araç kullanmaktan toplam 10 bin 739 lira idari para cezası verildi.
İlçe Emniyet Müdürü Bayram Delak, uygulamaların devam edeceğini kaydetti.
Kaynak: AA / Murat Demirci - Güncel