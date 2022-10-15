Üye Girişi
Haberi Paylaş

Amasya haber: Amasya'da otomobille tırın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Amasya haber: Amasya'da otomobille tırın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Amasya haberler: Amasya'da otomobille tırın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Amasya'da otomobille tırın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

F.Ç. idaresindeki 34 DJF 062 plakalı otomobil, Amasya-Çorum kara yolu Doğantepe mevkisinde karşı yönden gelen A.C'nin kullandığı 63 AED 347 plakalı tırla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücüler ile otomobilde bulunan B.D. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Amasya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title