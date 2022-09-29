Amasya haber | Amasya'da öğrenciler yaya geçitlerini 'Hayata saygı duruşu' sloganıyla kırmızıya boyadı

Edinilen Amasya haberine göre İçişleri Bakanlığı tarafından ülke genelinde trafikte yaya önceliğine dikkati çekmek ve sürücü duyarlılığını artırmak için "Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" sloganıyla başlatılan farkındalık kampanyası kapsamında Amasya'da etkinlik gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından ülke genelinde trafikte yaya önceliğine dikkati çekmek ve sürücü duyarlılığını artırmak için "Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" sloganıyla başlatılan farkındalık kampanyası kapsamında Amasya'da etkinlik gerçekleştirildi.

75. Yıl Borsa İstanbul Beyazıt İlkokulu önünde düzenlenen etkinlikte Vali Mustafa Masatlı, öğrencilerle yaya geçitlerini kırmızıya boyadı.

Vali Masatlı, öğrencilerle yaya geçidini kırmızıya boyadı.

Masatlı, gazetecilere, son yıllarda İçişleri Bakanlığınca trafikte can ve mal güvenliğinin sağlanması için çeşitli proje ve çalışmaların hayata geçirildiğini, yayaların güvenliğini sağlamak maksadıyla "Yayalar kırmızı çizgimiz", "Öncelik hayatın öncelik yayanın" ve "Yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz" gibi sloganlarla toplumsal farkındalık oluşturulmaya çalışıldığını anlattı.

Amasya'da sürücülerin yaya geçitlerine yaklaştıklarında duyarlı davrandığını dile getiren Masatlı, "Bugünkü farkındalığımızın sloganı, 'Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu'. Hayata geçirdiğimiz bu çalışma ile başta evlatlarımız olmak üzere gençlerimizde ve toplumumuzun tüm kesiminde mevcut olan farkındalık düzeyini daha da artırmayı amaçlıyoruz."diye konuştu.

Etkinlik, çocukların Türk bayraklarıyla yaya geçidinden geçişinin ardından sona erdi.