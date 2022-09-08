Amasya haber: Amasya'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
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Amasya haberleri: Amasya'nın Merzifon ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Amasya'nın Merzifon ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Nurdan İ. yönetimindeki 06 PR 478 plakalı otomobil, Merzifon-Çorum kara yolu 10. kilometresinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, sağlık ekiplerince Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Hülya Turan - Güncel