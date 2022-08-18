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Amasya haber: Amasya'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Amasya haber: Amasya'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Edinilen Amasya gelişmesine göre Amasya'nın Taşova ilçesinde devrilen otomobildeki aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Amasya'nın Taşova ilçesinde devrilen otomobildeki aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, B.Y'nin (32) kullandığı 06 HB 8446 plakalı otomobil, Taşova-Ladik kara yolu Mercimek köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, sürücü ve eşi E.Y. (28) ile çocukları D.A.Y. (3) ve Z.Y. (5) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Taşova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Tevfik Öztürk - Güncel

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