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Amasya haber! Amasya'da devrilen hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı

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Amasya haber! Amasya'da devrilen hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı

Amasya haber... Amasya'nın Suluova ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Amasya'nın Suluova ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Çetin Deveci yönetimindeki 34 YR 9825 plakalı hafif ticari araç, Yolpınar mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri gönderildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan, Ahmet Sönmez, Nurhan ve Can Deveci ile Cengizhan Dadaş yaralandı.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

AA / Cihan Okur - Güncel

Suluova Tragger Amasya Güncel Haberler

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