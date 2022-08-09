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Amasya gündem: Merzifon'da şarampole devrilen traktörün sürücüsü yaralandı

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Amasya gündem: Merzifon'da şarampole devrilen traktörün sürücüsü yaralandı

Amasya haber: Amasya'nın Merzifon ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu, sürücü yaralandı.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu, sürücü yaralandı.

Tarlaya gitmek için yola çıkan Mahmut M'nin kullandığı 05 LE 805 plakalı traktör, Kıreymir köyü yakınlarında şarampole devrildi.

Kazayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan traktör sürücüsü, sağlık ekiplerince Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

AA / Hülya Turan - Güncel

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