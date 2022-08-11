Amasya gündem haberleri: Vali Masatlı, Taşova'da Özel İdare çalışmalarını inceledi

Vali Mustafa Masatlı, İl Özel İdare tarafından Taşova ilçesinde yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Masatlı, ilçeye bağlı Dutluk ve Güngörmüş köylerine yapılan sulama kanallarını ve diğer çalışmaları inceledi ve yetkililerden bilgi aldı.

Bu yıl 16 bin dekar alanı sulamayı hedeflediklerini ifade eden Masatlı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları gereği ekilmeyen toprak ve sulanman arazi kalmasın hedefinden ve düsturundan hareketle Amasya ilimizde de tarım sahalarında sulamaya ağırlık veriyoruz. Devlet Su İşleri tarafından birçok iş yapılmakla birlikte, bizler de İl Özel İdaresi olarak bu sene yaklaşık 16 bin dekar alanda sulama yapacağız. Amasya'mızı ve tüm Türkiye'yi büyütmeye ve üretimine güç katmaya çalışacağız."

Vali Masatlı'ya, Kaymakam Ahmet Gökcecik, Belediye Başkanı Bayram Öztürk, İl Genel Meclis Başkanı Zeki Eraslan, AK Parti İl Başkanı Ekrem Toto, Özel İdare Genel Sekreteri Erdin Acar eşlik etti.