Amasya gündem haberleri | Merzifon Kaymakamı Güldoğan'ın köy ziyaretleri devam ediyor - Haberler

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Amasya gündem haberleri | Merzifon Kaymakamı Güldoğan'ın köy ziyaretleri devam ediyor

Amasya gündem haberleri | Merzifon Kaymakamı Güldoğan'ın köy ziyaretleri devam ediyor

Amasya gündem haberi | Merzifon Kaymakamı Ali Güldoğan, köy ziyaretlerine devam ediyor.

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Merzifon Kaymakamı Ali Güldoğan, köy ziyaretlerine devam ediyor.

Güldoğan, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Erbil Terbıyık ile birlikte Çamlıca, Hacıyakup ve Hacet köylerini ziyaret etti.

Köy muhtarları ve vatandaşlar tarafından karşılanan Güldoğan, muhtarlardan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vatandaşlarla sohbet eden Güldoğan, talep ve önerileri dinledi.

Köylere hizmet götürürken, vatandaş odaklı hizmet anlayışı ile hareket ettiklerini ifade eden Güldoğan, "Vatandaşlarımızın refah ve mutluluk içerisinde hayatlarını sürdürebilmeleri için bütün kamu çalışanları olarak mesai harcıyoruz. Köy gezilerimizi sürdürerek, bütün köylerimizin sorunlarını yerinde tespit edip çözüm üretmeye devam edeceğiz. Ziyaret ettiğimiz köylerde sıcak ve samimi tavırlar sergileyerek bizleri konuk eden vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum."diye konuştu.

Güldoğan, vatandaşlarla birebir buluşarak sorunlarını çözmeyi prensip edindiklerini, devlet ve millet kaynaşmasını en üst seviyede tutmak istediklerini kaydetti.

AA / Hülya Turan - Güncel

Jandarma Hisarcık Merzifon Güncel Haberler

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