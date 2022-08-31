Amasya gündem haberleri | CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Amasya'da gençlerle bir araya geldi Açıklaması

Gelen Amasya haberine göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Türkiye'deki bütün seçmenlerin, 1998 yılından son seçime kadar hepsinin verileri bizde var. Ben bir ara söylemiştim 'Yüksek Seçim Kurulu'nun elinde olmayan veriler bizde var' diye. Gerçekten onlarda yok ama bizde var." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, " Türkiye'deki bütün seçmenlerin, 1998 yılından son seçime kadar hepsinin verileri bizde var. Ben bir ara söylemiştim 'Yüksek Seçim Kurulu'nun elinde olmayan veriler bizde var' diye. Gerçekten onlarda yok ama bizde var." dedi.

Amasya'da kafede bir araya geldiği gençlerin sorularını ve taleplerini dinleyen Kılıçdaroğlu, çözüm önerilerini anlattı.

Kılıçdaroğlu, sorular üzerine "Yasalara kim uyuyorsa başımızın üstünde yeri var ama bir yargıç ya da savcı yasalara uymuyor da bir merkezden aldığı talimatı yerine getiriyorsa, o hakimlik ve savcılık yapamaz, meslekten alınması lazım." ifadesini kullandı.

Herkesin kendi görevini yasal ölçüler içinde yerine getirmesi durumunda hiçbir sorunun olmayacağının altını çizen Kılıçdaroğlu, "Dünyada bütün yargıçlar hukukun üstünlüğü ve vicdani kanaatine göre karar verir. Bizim Anayasa da öyledir. Hakim hukukun üstünlüğü ve vicdani kanaatine göre karar verir. Eğer hukukun üstünlüğü ve vicdani kanaatine göre karar veriyorsa, o gerçek anlamda bir yargıçtır ve adaleti sağlar." diye konuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu ayrıca KPSS'de sözlü sınavın kaldırılması gerektiğini de vurguladı.

Sorunların nasıl çözüleceğini bildiklerini, iktidar olmaları halinde "hasar tespit komisyonu" kuracaklarını, ardından Ekonomik ve Sosyal Konseyi toplayacaklarını anlatan Kılıçdaroğlu, böylece sorunların çözümüne yönelik adımların atılacağını dile getirdi.

Türkiye'nin hem dış ticaret hem de bütçe açığı verdiğini aktaran Kılıçdaroğlu, bu tablonun tersine çevrilmesi için üretime odaklanılması gerektiğine dikkati çekti.

Uzun vadede daha kalıcı önlemlerin alınması gerektiğine değinen Kılıçdaroğlu, "Asıl önlem alacağımız alan teknolojide Türkiye'nin artık belli bir noktaya gelmesi lazım. Aksi halde vasatlaşan bir sanayiyle siz dünyada söz sahibi olamazsınız. Sadece katma değeri yüksek ürün üreten ülkelerin pazarı durumuna gelmiş olursunuz." görüşünü paylaştı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, sorular üzerine, Suriyeli sığınmacıları 2 yıl içinde ülkelerine göndereceklerini belirterek, "Bir an önce Suriye'nin meşru hükümetiyle bizim oturup konuşmamız, karşılıklı büyükelçilikleri açmamız lazım. Çünkü meşru hükümetle görüşemezseniz, buradan giden insanların can ve mal güvenliğini sağlayamazsınız. Bu görüşmeyi yapacağız." sözlerini sarf etti.

Vatandaşlık verilen Suriyelilerin seçimlerde oy kullanacağını hatırlatan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Kaç kişiye vatandaşlık verildiğini biliyoruz. Diyeceksiniz nereden takip ediyorsunuz? Vatandaşlık verilenler oy kullanıyorlar. Türkiye'deki bütün seçmenlerin, 1998 yılından son seçime kadar hepsinin verileri bizde var. Ben bir ara söylemiştim 'Yüksek Seçim Kurulu'nun elinde olmayan veriler bizde var' diye. Gerçekten onlarda yok ama bizde var. Biz, kim nerede oturuyor, sizlerin de adresleri dahil hepsini biliyoruz. 'Veri madenciliği' diye bir kavram var, gelen bütün verileri biz işleriz. Verilerde hata varsa YSK'ya söyleriz."