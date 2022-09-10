Amasya gündem haberleri | Amasya'da telefon dolandırıcılığına karşı polisten bilgilendirici broşür

Amasya'da polis ekipleri, vatandaşları dolandırıcılık olaylarına karşı uyardı.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin işlek caddelerinde ve ATM önlerinde telefon dolandırıcılığına karşı vatandaşlara bilgilendirici broşür dağıttı.

Dolandırıcılığın önüne geçmeyi hedefleyen polis ekipleri, kendilerini savcı, polis, askeri personel olarak tanıtıp telefonla arayarak altın, para isteyenlere karşı vatandaşları bilgilendirdi.

Kamu görevlilerinin bir iş karşılığında vatandaştan para, altın talebinde bulunmasının söz konusu olmadığını vurgulayan ekipler, bu gibi durumlarda vakit kaybetmeksizin 112 Acil Çağrı Merkezi veya Polis Merkezi'ne bilgi verilmesini istedi.

İl Emniyet Müdürlüğünden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Polis, asker, hakim, savcı sizden para veya altın istemez. Dolandırıcıların arka fonda telsiz sesleriyle sizi arayıp, 'Hesabınız ve kimlik bilgileriniz çalındı, hesabınızı dolandırıcılar ele geçirdi. Adınız veya banka hesabınız, FETÖ, PKK, DAEŞ terör örgütüne karıştı' gibi senaryolar üreterek sizden para ve altın isteyenlere inanmayın. Dolandırıcılık yöntemiyle baş başa kalan vatandaşlarımız hiç çekinmeden Emniyet Müdürlüğümüze başvurabilir." ifadesi kullanıldı.